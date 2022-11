AOW-leeftijd stijgt in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

De AOW-leeftijd wordt in 2028 met drie maanden verhoogd. Nederlanders met het geboortejaar 1961 zullen dan hun eerste AOW ontvangen als ze 67 jaar en 3 maanden oud zijn.

De AOW-leeftijd gaat omhoog omdat de levensverwachting van 65-jarigen is gestegen. De leeftijd waarop mensen een ouderdomsuitkering (AOW) ontvangen is gekoppeld aan de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vaststelt. Hoe ouder je wordt, hoe langer je kunt blijven werken en anders wordt het stelsel onhoudbaar, is de gedachte.

21,05 jaar verder leven

Het CBS heeft becijferd dat een 65-jarige in 2028 gemiddeld nog 21,05 jaar te leven heeft. Dat is iets hoger dan de levensverwachting die vorig jaar werd gekoppeld aan 65-plussers in 2027.

Het is niet meer zo dat als mensen een maand langer leven, de AOW-leeftijd automatisch met een maand wordt verhoogd. In het Pensioenakkoord van 2019 is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel zou stijgen dan voorheen het geval was.

Zoveel mensen zijn er over tien jaar met pensioen: