Bonaire kampt met hevige regenval, straten overstroomd

Op Bonaire staan de straten blank na zware regenbuien. In de nacht van maandag op dinsdag is er honderd millimeter water gevallen. Op sommige plekken zijn huizen ondergelopen en is de stroom uitgevallen, melden lokale media. Er wordt verwacht dat er de komende dagen nog meer regen zal vallen.

Waarnemend gezaghebber Nolly Oleana houdt de bevolking op de hoogte door middel van updates op de overheidswebsite en Facebook. Hij roept mensen op thuis te blijven en voorzichtig te rijden als ze toch de weg op moesten. "Op straat ligt van alles, stenen, zand, modder, maar ook nog onderdelen van auto's", schrijft Oleana.

Rondom de hoofdstad Kralendijk blijft op verschillende plekken water staan. "We zijn hard bezig om te kijken waarom er zoveel water blijft staan en proberen in een zo snel mogelijk tempo te komen met een oplossing" meldt Oleana in zijn laatste update. Een van de oorzaken waardoor de straten onder water kwamen te staan, is een doorbraak van een dam bij de wijk Amboina.

Zeespiegel stijgt

Verder speelt mee dat de zeespiegel licht stijgt. Oleana zegt dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De waarnemend gezaghebber roept de bevolking op de laatste ontwikkelingen te blijven volgen op de website van het KNMI.

Op Twitter delen bewoners van het eiland beelden van overstroomde straten: