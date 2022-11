Meer winst voor supermarktreus Ahold, 'maar in Europa aardige veer gelaten'

Ondanks de hoge inflatie ziet supermarktconcern Ahold, moederbedrijf van Albert Heijn, zijn winst stijgen. De nettowinst liep in het afgelopen kwartaal met 13 procent op naar bijna 600 miljoen euro.

Wereldwijd steeg de omzet van het supermarktconcern met bijna 21 procent. Dat komt grotendeels door de gestegen koers van de dollar. Ahold haalt twee derde van zijn omzet uit de Verenigde Staten en die omzet is, vertaald in euro's, door de wisselkoersen een stuk hoger. Los van dat effect steeg de omzet met ruim 9 procent.

Door die goede resultaten heeft het bedrijf opnieuw de verwachtingen voor heel 2022 opgeschroefd.

'Enorme aanslag'

Frans Muller, de hoogste baas van het concern, snapt dat het voor zijn klanten in de winkels wrang kan aanvoelen dat het bedrijf boven verwachting goed draait in tijden van hoge inflatie. "Ik begrijp dat sentiment. Het is aan ons om het goed uit te leggen. De winst komt met name uit Amerika. In Europa hebben we een aardige veer gelaten."

Muller wijst op de dalende winstmarges bij Europese supermarkten. Normaal gesproken houdt het bedrijf van iedere euro die een klant uitgeeft ruim 4 cent aan winst over. Het afgelopen kwartaal daalde dat naar 3,4 cent. "Dat is voor een retailer, waar de marges klein zijn, een enorme aanslag."

Hij zegt dat de winst nodig is om te kunnen investeren en te zorgen voor meer werkgelegenheid.

Hoge marges

Ahold vindt dat sommige grote leveranciers ook zelf pijn van de hoge inflatie moeten dragen, door prijsverhogingen deels voor eigen rekening te nemen. Dat gebeurt bij grote voedingsproducenten nu onvoldoende, zegt hij, wijzend op de hoge winstmarges.

"Ik verwacht meer samenwerking in de keten", zegt Frans Muller. "Bijvoorbeeld van grote leveranciers, die hebben meer ruimte om mee te werken. Die hebben winstmarges van tussen de 15 en 19 procent. Ik verwacht van hen dat zij ook een steentje bijdragen om het voor klanten zo goed mogelijk te houden."

Onder meer Unilever kondigde eerder aan dat de omzet was gestegen en dat de prijzen van hun producten zijn verhoogd met 12 procent.