Afgeperst en beschoten restaurant Rotterdam mag weer open

De eigenaar runt afhaalrestaurant Ambala in Rotterdam-West al 27 jaar en is opgelucht dat hij weer aan de slag kan. "Gelukkig hebben onze klanten hun vertrouwen in ons niet verloren", zegt ondernemer Abdul tegen Rijnmond .

Een Rotterdams restaurant dat afgelopen jaar meermaals werd beschoten na afpersing, mag weer open. Op last van burgemeester Aboutaleb moest de zaak zes maanden dicht.

De poging tot afpersing van januari van dit jaar was gericht tegen de zoon van de restauranteigenaar die een tabakswinkel direct naast het restaurant heeft. Hij kreeg een bericht dat hij 10.000 euro moest betalen. Ook werd hem via Snapchat een filmpje gestuurd, waarop iemand te zien was die een vuurwapen richt op de zaak aan de Vierambachtsstraat.

Vader en zoon namen de afpersing niet serieus en betaalden niets. Een paar dagen later werden de tabaksshop en het restaurant beschoten. Beide zaken moesten twee weken op slot. In maart werd het restaurant opnieuw onder vuur genomen. Opnieuw moest Ambala dicht, nu voor drie maanden.

Derde beschieting

Begin juni, vlak voor de heropening, werd het restaurant voor de derde keer beschoten. Op last van de burgemeester werd de sluiting met nog eens drie maanden verlengd.

In mei en juni pakte de politie tien verdachten op die iets te maken zouden hebben met de afpersing en beschietingen. De 30-jarige Brahim Z. wordt gezien als de opdrachtgever voor de afpersingen.

Ook een andere ondernemer, de eigenaar van een carwash in Rotterdam-West, werd afgeperst en met beschietingen op zijn pand onder druk gezet toen hij niet betaalde.

Mislukte aanslagen

Vorige week moest de 30-jarige Rotterdammer voor de rechter verschijnen. Toen bleek dat hij ook wordt verdacht van drie mislukte aanslagen op woningen in februari in Rotterdam-West in verband met een drugsconflict.

Tot twee keer toe werd een handgranaat bij het verkeerde adres naar binnen gegooid. Een bewoner raakte daarbij zwaargewond. Even verderop werd een woning doorzeefd met kogels.

Op de telefoon van Brahim Z. trof de politie foto's en chatgesprekken aan die hem met de beschietingen, explosies en afpersingen in verband trekken. Z. beroept zich op zijn zwijgrecht. Begin volgend jaar gaat de rechtszaak tegen Z. verder en voorlopig blijft hij vastzitten. Alle andere verdachten zijn inmiddels weer vrij.

Raadsel

Voor ondernemer Abdul van restaurant Ambala is het nog steeds een raadsel waarom de afpersers het op hem en zijn zoon hadden gemunt. "Wij hebben niemand iets misdaan. We werken hard en richten ons daar volledig op. Het is onbegrijpelijk waarom wij zijn uitgekozen als doelwit."

Een half jaar stilzitten was financieel gezien een nachtmerrie voor de eigenaar. "De vaste lasten liepen gewoon door." Voor het eerst in zijn leven heeft hij schulden, schrijft Rijnmond.