Cats: 'Voetbalsters niet sparen voor Spelen, sterkste ploeg moet naar Parijs'

Het alsmaar groeiende aantal internationale titeltoernooien dat schuurt met de toenemende belangen van teams in Europees clubverband, is geen probleem van het vrouwenvoetbal alleen, benadrukt voormalig zwemcoach Cats.

Bij het olympisch voetbaltoernooi voor mannen is de leeftijdsgrens bepaald op 23 jaar. Ieder land is gerechtigd drie dispensatiespelers aan te wijzen. Een dergelijke regeling bij het vrouwenvoetbal vindt Cats onwenselijk. "Ik zie niets in een leeftijdsgrens. Dat past niet bij de olympische status van het vrouwenvoetbal."

André Cats, directeur Topsport van nationale sportkoepel NOC*NSF, herkent én erkent het probleem van de overvolle kalender in het internationale vrouwenvoetbal. Toch is hij het niet eens met bondscoach Andries Jonker, die eerder deze week voorstelde om zijn beste speelsters om die reden te sparen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

"Je ziet hetzelfde dilemma in teamsporten als handbal en volleybal. In die laatste sport is de mentale en fysieke druk bij topspeelsters zelfs al zo groot, dat ze bedanken voor hun nationale teams. Terwijl ze nog wel op topniveau bij hun club spelen. Daar zit exact dezelfde problematiek achter als in het vrouwenvoetbal."

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is zich volgens Cats steeds meer bewust van overlap van (inter)nationale clubcompetities en landentoernooien. Namens NOC*NSF nam hij afgelopen weekeinde deel aan een seminar van het ANOC, het overkoepelende orgaan van nationale olympische comités.

"Daar was het dilemma van de overvolle sportkalenders bij met name teamsporten een belangrijk gespreksonderwerp. Dat het welzijn van sporters ook in die geledingen inmiddels centraal staat, is een feit."

Prominent

In Cats' optiek neemt het vrouwenvoetbal een te prominente plek in op de Olympische Spelen om het af te doen als minder belangrijk dan een wereld- of Europees kampioenschap, zoals Jonker het stelde.