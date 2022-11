Britse meubelwebshop Made.com failliet, 500 mensen verliezen baan

De Britse meubelwebwinkel Made.com is failliet. De afgelopen weken was het al niet meer mogelijk om spullen te bestellen en nu is het doek definitief gevallen voor de trendy winkel. De verkopen vielen dit jaar tegen doordat mensen vanwege de inflatie de hand op de knip hielden.

Door het faillissement raken vijfhonderd personeelsleden hun baan kwijt. De webshop voor designmeubels was ook in Nederland actief en had hier één showroom, in Amsterdam. Concurrent Next neemt de naam en website over.

Volgens de BBC zijn nog duizenden klanten in afwachting van een bestelling van Made.com. De onlinewinkel zou de intentie hebben om de spullen alsnog te leveren. Geld terugkrijgen of bestellingen annuleren zou niet meer mogelijk zijn.

Beursgang

Made.com werd opgericht in 2010 en ging vorig jaar naar de beurs. Toen trokken veel mensen de portemonnee voor meubels en andere spullen in huis. Het bedrijf werd gewaardeerd op 775 miljoen pond, maar daar bleef na de terugval dit jaar slechts 2,1 miljoen van over.

In september werd al bekend dat ruim een derde van het personeel weg moest door "ongekende marktomstandigheden".