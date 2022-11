Amerikaanse basketbalspeelster Griner verplaatst naar Russische strafkolonie

Basketbalster Brittney Griner, die in Rusland vastzit voor drugssmokkel, is overgebracht naar een strafkolonie. Haar advocaat zegt dat niet duidelijk is waar de 31-jarige atlete nu verblijft.

Griner is veroordeeld tot negen jaar cel nadat ze op het vliegveld van Moskou werd opgepakt met cannabisolie.

Vorige maand ging de basketbalspeelster tegen haar veroordeling in beroep, maar de Russische rechtbank verwierp dat. Witte-Huiswoordvoerder Karine Jean-Pierre veroordeelde het besluit van de rechter om de atlete vast te houden. "Elke minuut dat Brittney Griner onterecht wordt vastgehouden in Rusland is een minuut te lang", zei ze in een verklaring.

Griner is eind vorige week meegenomen uit haar cel in de stad Iksja, ten noorden van Moskou. Vanuit daar is ze naar een strafkamp gebracht, maar het is niet duidelijk of ze daar al is aangekomen.

Russische strafkampen zijn berucht vanwege hun strenge regime en slechte leefomstandigheden. Naar verluidt zijn er door heel Rusland zo'n 700 tot 900.

Jean-Pierre benadrukt dat de regering-Biden zijn uiterste best doet om ervoor te zorgen dat Griner zo snel mogelijk wordt vrijgelaten. "Zoals eerder gezegd heeft de Amerikaanse regering een belangrijk aanbod gedaan om een eind te maken aan de onaanvaardbare detentie van Amerikaanse burgers in Rusland." De woordvoerder doelt daarmee op een gevangenenruil, die in de zomer werd voorgesteld. Voor zover bekend heeft Rusland daar nog niet mee ingestemd.

E-sigaret

Griner werd opgepakt met vullingen voor een e-sigaret waar wietolie in zat. De basketbalster sprak in de rechtbank tegen dat ze bewust de wet had overtreden. Ze gebruikt de olie in de Verenigde Staten om medicinale redenen en spreekt van een vergissing. In de rechtbank verontschuldigde Griner zich tegenover haar teamgenoten, ouders, broers en zussen en partner.

De atlete had minder dan een gram cannabis bij zich. Daarom pleitte haar advocaat voor een milde straf, maar desondanks veroordeelde de rechter haar tot negen jaar celstraf. De Amerikaanse president Biden zei destijds teleurgesteld te zijn over het vonnis.

Griner is een van de beste basketballers van de wereld. Ze won twee keer goud op de Olympische Spelen en is ook in de WNBA een belangrijke speler voor Phoenix Mercury. Ze vloog naar Moskou omdat ze buiten het Amerikaanse basketbalseizoen zou gaan spelen voor het Russische team UMMC Jekaterinenburg.