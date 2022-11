Inwoners Riel bezorgd over nieuw complex voor 366 arbeidsmigranten

Het gebouw gaat plek bieden aan arbeidsmigranten die er een jaar mogen wonen. De migranten gaan werken in Tilburg, vooral in de logistiek. De gemeente Tilburg wil de komende jaren onderdak bieden aan maximaal 5000 arbeidsmigranten.

Inwoners van het Brabantse dorp Riel zijn bezorgd over de komst van een nieuw complex voor 366 arbeidsmigranten in Tilburg, vlakbij hun dorp. Zo'n 250 inwoners bezochten gisteren een informatieavond over het project, schrijft Omroep Brabant .

De inwoners van Riel vrezen dat de komst van honderden arbeidsmigranten grote gevolgen heeft voor hun dorp. Zo verwachten ze dat de verkeersdrukte zal toenemen. Andere inwoners van Riel maken zich zorgen om drukte in de plaatselijke supermarkt.

Maar de initiatiefnemers, het uitzendbureau Carrière en de gemeente Tilburg, denken dat de arbeidsmigranten zich op Tilburg zullen richten. Volgens deze partijen zullen de meesten met busjes naar hun werk vervoerd worden. Boodschappen doen de meeste Poolse werknemers in Poolse winkels, waarvan Tilburg er zeker vier heeft.

Gemeente zit er niet op te wachten

De gemeenteraad en het gemeentebestuur van Goirle, waar Riel onder valt, zijn sceptisch over de plannen van hun buurgemeente. Goirle had net besloten alleen maar aan kleinschalige opvang te doen.

"We zijn nog in gesprek met Tilburg", zegt wethouder Liselotte Franssen. "Maar het is duidelijk dat we niet zitten te wachten op grootschalige opvang."