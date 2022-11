Succescoach Haak aan de slag bij nieuwe Nederlandse wegploeg

Bijna een jaar nadat hij abrupt was gestopt als succesvolle bondscoach van de teamsprinters, heeft Hugo Haak een nieuwe uitdaging gevonden. De tweevoudig Nederlands Coach van het Jaar stapt over naar de weg en gaat een nieuwe Nederlandse mannenploeg leiden: TDT-Unibet Cycling Team. "Ik heb een nieuwe baan. Ik sla een andere weg in", omschrijft Haak met een knipoog zijn overgang van de baan naar de weg. 'Iets anders' Om er op een serieuze toon aan toe te voegen dat hij de topsport toch wel miste het afgelopen jaar. "Op 1 maart was mijn laatste werkdag op de baan. Ik heb twee maanden helemaal niets gedaan, uitgerust. Gesprekken gehad in mijn omgeving. Ik merkte dat ik toe was aan iets anders. Dat had ook buiten de sport kunnen zijn, maar gaandeweg kwam ik erachter dat het toch weer kriebelde."

Hugo Haak uitgeroepen tot Coach van het Jaar 2021 - ANP

Terwijl voormalige pupillen als Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen begin dit jaar weer toewerkten naar hun eerste toernooien, dacht Haak na. Hij hield zich vanaf 1 mei bezig met een project voor breedtesport bij NOC*NSF, maar de topsport trok toch aan hem. En net op dat moment kreeg hij een telefoontje van de vloggers van Tour de Tietema. Of hij niet hun nieuwe wielerploeg zou willen leiden. "Mijn eerste reactie was: jongens, ik heb geen ervaring met de weg. Ik moest er even goed over nadenken." 'Ik stuur aan' Haak realiseerde zich dat "het gebrek aan wegervaring op te lossen is door mensen om je heen te verzamelen die dat wel hebben. Mijn positie is ook wel wat anders dan die op de baan. Ik ben geen coach meer, ik ben sportdirecteur. Ik moet zorgen dat er een sterke staf staat die optimaal samenwerkt met renners. Over trainingsschema's ga ik niet, dat is aan de trainer-coach. Ik zit straks ook niet achter het stuur, maar ik stuur aan."

Bas Tietema (links) en Hugo Haak tekenen het contract - KNWU

Zijn kwaliteiten als teambuilder moeten vooral van pas komen bij het nieuwe project, dat door TDT-Unibet zelf wordt omschreven als "een volgende stap in onze missie om de wielerwereld op zijn kop te zetten". Het bleek precies wat Haak nodig had. "Het intens begeleiden van een groep jongens, het kneden van een groep, zoals we dat op de baan hebben gedaan richting de Spelen van Tokio. Op dat soort uitdagingen sla ik aan. Een team creëren, ondanks dat je individuen hebt die elkaars concurrenten zijn." Welke renners hij onder zich krijgt, blijft nog even geheim. "Die maken we later bekend. Maar we hebben een inhoudelijk sterke ploeg. Ze kunnen nu al direct meedoen om de overwinningen op continentaal niveau."

Baanwielrenner Matthijs Buchli en coach Hugo Haak - ANP