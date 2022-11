Aardbeving van 5.7 voor de kust van Italië

Het epicentrum van de aardbeving lag op 10 kilometer diepte in de Adriatische Zee, voor de kust van de steden Ancona en Rimini. Op sociale media schrijven Italianen dat ze de trillingen voelden in het noordelijker gelegen Venetië.

Het midden van Italië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5.7. Er zijn nog geen meldingen over slachtoffers.

Aardbevingen komen vaker voor in het Zuid-Europese land. Vorig jaar in december was er een aardbeving met een kracht tussen 4.3 en 4.9. Mensen in Milaan voelden de aarde schudden. Er vielen geen gewonden, en er werd geen schade gemeld.

In 2016 schrok Italië op door de aardbeving in L'Aquila; daarbij kwamen bijna 250 mensen om.