Wekdienst 9/11: Nek-aan-nekrace om Congres VS • Kaag in Egypte voor klimaattop

Goedemorgen! De voorlopige resultaten van de tussentijdse verkiezingen in Amerika stromen binnen, en minister Sigrid Kaag van Financiën bezoekt de klimaattop van de VN in het Egyptische Sharm-el-Sheikh.

Het weer: er vallen vanochtend enkele buien in de kustregio's. In de middag wisselen zon en buien elkaar af en de temperatuur stijgt dan naar 14 of 15 graden. De zuidwestenwind waait matig boven land tot vrij krachtig aan zee.

Voorzitter Bruls zegt dat de burgemeesters tevreden zijn, ook al liep de wet flinke vertraging op. "Dit is een compliment aan diegenen die over hun eigen schaduw zijn heengestapt. Deze wet is een belangrijk onderdeel om de humane opvang van vluchtelingen sneller en beter te organiseren."

En dan nog even dit:

In de Verenigde Staten is de grootste jackpot ooit gevallen. Eén speler had alle getallen goed en maakt aanspraak op ruim 2 miljard dollar. De afgelopen drie maanden liep het prijzengeld alleen maar verder op, want er waren steeds geen winnaars.

De winnaar heeft ervoor gekozen om het prijzengeld volledig te ontvangen. Hij of zij krijgt het bedrag verspreid over 29 jaar uitgekeerd, meldt persbureau AP. De kans op de jackpot te winnen was 1 op 292,2 miljoen.