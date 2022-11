Zet Schreuder 'toppasser' Blind weer op de bank, dat is de vraag bij Ajax-Vitesse

Steeds vaker ging het over zijn zwaktes, in plaats van over zijn kracht. Maar Ten Hag boog niet.

Sinds zijn terugkeer bij Ajax in 2018 werd Blind jarenlang niet gepasseerd. Hoogstens werd hij een enkele keer gespaard in niet-noemenswaardige potjes in de KNVB-beker. Ook na zijn hartproblemen gaf Blind niet op en keerde hij terug op het hoogste niveau. Onomstreden was hij dit jaar niet meer.

Twee wedstrijden al zit Daley Blind al op de bank bij Ajax. De vraag is of coach Alfred Schreuder woensdagavond voor de inhaalwedstrijd tegen Vitesse opnieuw geen beroep doet op de routinier. Blind liet dit seizoen verdedigend steken vallen, maar tegen PSV was Ajax zonder hem aanvallend machteloos.

Van alle Ajax-spelers die minimaal 180 minuten speelden in alle competities, verstuurde Blind de meeste passes, de meeste passes vooruit en kwamen de meeste passes ook aan, meer dan die van teamgenoten. Bovendien verstuurde hij veruit de meeste aanvallende passes naar spelers in het diepste blok van de vijandelijke helft.

Pierre van Hooijdonk snapte het vertrouwen in Blind: "Ik heb vooral het idee dat hij sterk gebukt gaat onder alle kritiek die hij kreeg. Die was er altijd al, maar ik zie in zijn gedrag dat hij over de kook raakt. Vorige week reageerde hij al kribbig. Dat snap ik, want ik vind dat de kritiek zich echt te veel op Daley toespitst."

Ook dit seizoen onder Alfred Schreuder was er weer kritiek. Van analist Rafael van der Vaart bijvoorbeeld. "Als je in een slechte fase zit en niet goed speelt, dan is het niet erg om aan de beurt te komen voor een wissel", zei de oud-international in Studio Voetbal. "Maar gek genoeg is hij onomstreden."

"We krijgen weinig tegendoelpunten en daar speelt Daley een heel belangrijke rol in met zijn coaching en positionering", legde Ten Hag uit. "Daarnaast brengt Blind aan de bal zoveel in zijn passing en keuzes. Hij is voor ons een absolute toegevoegde waarde in ons opbouwende aanvalsspel."

Ook Schreuder nam Blind lang in bescherming, maar schroomde na dat duel in Napels niet langer om Blind te wisselen. Tegen Excelsior werd Blind halverwege vervangen, tegen RKC gebeurde hetzelfde met een voor rust zichtbaar geïrriteerde Blind en tegen Liverpool werd de linksback in de 58ste minuut naar de kant gehaald.

Bondscoach Louis van Gaal, die Blind vrijdag naar alle waarschijnlijkheid opneemt in zijn WK-selectie, vond de ideale positie in Oranje voor Blind in de positie van linker wingback. "Zwaktes? Ja, die heeft iedere speler, hoor", reageerde Van Gaal vorig jaar. Ajax speelt niet in zo'n systeem met wingbacks.

In de uitwedstrijd tegen Napoli verliest Ajax met 4-2 en is Blind betrokken bij meerdere tegengoals. Zijn verdedigende zwakte werd door Napoli genadeloos blootgelegd. Een dieptepunt. Zo kregen de criticasters voor een keer gelijk.

Kortom, ook dit seizoen bewijst Blind zijn meerwaarde in de opbouw. Schreuder was op zoek naar de ideale plek voor Blind. De coach posteerde hem als middenvelder en daarna links in het centrum en als linksback, afwisselend met Calvin Bassey. Blind maakte steeds de hele wedstrijd vol, tot halverwege oktober.

Achteraf beschouwd waren die wissels een voorbode. Een wedstrijd later tegen Rangers in de Champions League begon de 32-jarige linkspoot op de bank. Die keuze pakte voor Schreuder goed uit met Owen Wijndal als vervanger.

'Tegen PSV had Blind moeten spelen'

Toen Wijndal geblesseerd uitviel, kwam Devyne Rensch in de ploeg als vervanger en aan Rensch hield Schreuder vast in de topper tegen PSV. Hoewel Rensch tweebenig is, voelde die keuze als een diskwalificatie van Blind.

"Het was aan de bal niet goed genoeg", zei Schreuder na de wedstrijd. De opbouw was zwak, ook vanaf de linkerkant met Calvin Bassey en Rensch. Toch bleef Blind op de bank. "Blind werd geslachtofferd, maar Ajax was juist matig in de passing", zei Van Hooijdonk in Studio Voetbal. "Dat is Blinds kernkwaliteit."

En dit keer was Van der Vaart het daarmee eens. "Ik vond het gek", zei Van der Vaart. "Wijndal deed het goed, maar is geblesseerd. Rensch gaf twee leuke ballen tegen Rangers, maar tegen PSV had Blind moeten spelen."

Vanavond blijkt of Schreuder uit het magere spel tegen PSV de conclusie trekt dat hij Blind tegen Vitesse weer nodig heeft. De laatste keer dat een Ajax-trainer hem in opeenvolgende eredivisieduels 90 minuten op de bank hield, was in februari-maart 2012 onder Frank de Boer.