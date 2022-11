VS telt stemmen na midterms: nieuwe machtsverhoudingen in Congres nog onduidelijk

In de Verenigde Staten is nog onduidelijk hoe de midterm-verkiezingen de machtsverhoudingen in het Congres hebben beïnvloed. In grote delen van het land worden de stemmen geteld, in sommige westelijke staten zijn de stembureaus nog open.

Afgelopen dag konden de Amerikanen een volledig nieuw Huis van Afgevaardigden kiezen, en een derde van de zetels in de Senaat. Ook kon gestemd worden voor nieuwe gouverneurs, openbaar aanklagers en topambtenaren. De verwachting is dat de Democraten de macht in het Huis zullen moeten inleveren, maar duidelijkheid is er nog niet. Amerikaanse media schrijven dat het nog 'too close to call' is. Hoe de stembusgang uitpakt voor de Senaat is ook nog allerminst zeker.

Swing states

Voor de Democraten zou een verlies van de Senaat een mokerslag zijn; president Biden zou er voor de rest van zijn ambtstermijn grotendeels politiek door worden verlamd. In cruciale swing states als Georgia en Pennsylvania is nog onduidelijk welke kant het opgaat.

De Democraten hebben nu nog een meerderheid in de Senaat dankzij een dubbele winst in Georgia in januari 2021. Een van die zetels staat nu weer op het spel, waarbij de strijd gaat tussen de Democraat Raphael Warnock en de Republikein Herschel Walker. Die laatste is een voormalige American footballspeler die de steun heeft van Trump. Walker is fel tegen abortus, maar twee ex-vriendinnen vertelden dat hij hen had betaald om abortus te laten plegen. Als geen van beide kandidaten 50 procent haalt, volgt een tweede ronde in december.

Ook in Pennsylvania is er nog geen duidelijkheid. De Senaatszetel daar gaat tussen de Democraat John Fetterman en de Republikein Mehmet Öz. Lange tijd leek Fetterman die strijd te gaan winnen maar eerder dit jaar kreeg hij een beroerte waardoor zijn spraak is aangetast, wat hem parten speelde in de campagne. Öz is bekend geworden als 'dr. Oz' in de show van Oprah Winfrey.