VS telt stemmen na midterms: grote Republikeinse overwinning blijft nog uit

De midterm-verkiezingen in de VS zijn nog niet op de grote Republikeinse overwinning uitgelopen die door sommigen werd verwacht. Maar nog lang niet alle stemmen zijn geteld. Het is daarom onduidelijk hoe de uitslag de machtsverhoudingen in beide kamers van het Congres zal beïnvloeden. In het Huis van Afgevaardigden stonden de Republikeinen om 07. 45 uur Nederlandse tijd op een winst van zes zetels. In de Senaat hebben de Democraten zeker een zetel erbij gekregen. Wat betreft de Senaat is het wachten op de uitslagen in de cruciale staten Pennsylvania, Nevada en Georgia. In Pennsylvania heeft de Democraat Fetterman zichzelf al wel tot winnaar uitgroepen. "Het is officieel", zei hij op Twitter. "Ik word de volgende senator voor Pennsylvania." Persbureau AP heeft dit nog niet bevestigd.

It's official. I will be the next U.S. Senator from Pennsylvania.



We bet on the people of Pennsylvania - and you didn’t let us down



And I won’t let you down. Thank you. — John Fetterman (@JohnFetterman) November 9, 2022

Een overwinning van Fetterman zou een klap zijn voor de Republikeinen: het zou de eerste Senaatszetel zijn die wordt verloren in deze verkiezingen. De Democraten en de Republikeinen staan in de Senaat beide op 47 zetels. Om zeker te zijn van een meerderheid, hebben de Democraten 50 zetels nodig. In het Huis van Afgevaardigden stonden de Democraten om 07.46 uur (NL tijd) op 154 zetels tegenover 190 voor de Republikeinen. De Republikeinen staan dus op voorsprong - maar het is nog te vroeg voor harde conclusies. Ruim 70 zetels moeten nog worden vergeven.

Afgelopen dag konden de Amerikanen een volledig nieuw Huis van Afgevaardigden kiezen, en een derde van de zetels in de Senaat stond op het spel. Ook kon gestemd worden voor nieuwe gouverneurs, openbaar aanklagers en topambtenaren. De verwachting is dat de Democraten de macht in het Huis zullen moeten inleveren, maar duidelijkheid is er nog niet. Amerikaanse media schrijven dat het nog 'too close to call' is. Hoe de stembusgang uitpakt voor de Senaat is ook nog allerminst zeker.

VS-correspondent Ryan Hermelijn: Het is in veel staten nog ongemeen spannend, maar op dit moment lijkt de red tsunami, een overweldigende winst voor de Republikeinen uit te blijven. De partij van Joe Biden houdt stand op een aantal belangrijke plekken. Voor het Huis van Afgevaardigden waren alle ogen onder meer gericht op de Democratische zetels in enkele stedelijke gebieden in Virginia. Daar hebben de Republikeinen er maar één kunnen afpakken van de Democraten, de zetel van Elaine Luria die in de parlementaire commissie zit die de bestorming van het Capitool op 6 januari onderzoekt. In de strijd om de Senaat zie je dat de herverkiezing van de Democraten Michael Bennet in Colorado en Maggie Hassan in New Hampshire leidt tot opluchting bij de Democraten. Lichtpuntje voor de Republikeinen is dat de door Trump gesteunde JD Vance de senator voor Ohio lijkt te worden. Zijn komst naar Washington kan gevolgen hebben voor de militaire steunpakketten aan Oekraïne, waar hij fel tegen is.

Voor de Democraten zou een verlies van de Senaat een mokerslag zijn; president Biden zou er voor de rest van zijn ambtstermijn grotendeels politiek door worden verlamd. In cruciale swing states als Georgia en Pennsylvania is nog onduidelijk welke kant het opgaat. De Democraten hebben nu nog een meerderheid in de Senaat dankzij een dubbele winst in Georgia in januari 2021. Een van die zetels staat nu weer op het spel, waarbij de strijd gaat tussen de Democraat Raphael Warnock en de Republikein Herschel Walker. Die laatste is een voormalige American footballspeler die de steun heeft van Trump. Als geen van beide kandidaten 50 procent haalt, volgt een run-off begin december. Ook in Pennsylvania, een andere swing state, is er nog geen duidelijkheid. De strijd om de Senaatszetel daar gaat tussen de Democraat John Fetterman en de Republikein Mehmet Öz. Lange tijd leek Fetterman die strijd te gaan winnen maar eerder dit jaar kreeg hij een beroerte waardoor zijn spraak is aangetast, wat hem parten speelde in de campagne. Öz is bekend geworden als 'dr. Oz' in de show van Oprah Winfrey.

Haperende stemcomputers In het westen krijgt Arizona, een traditioneel 'rode' staat die in 2020 verrassend naar Biden ging, veel aandacht. Daar spant het erom wie de nieuwe gouverneur wordt. De strijd gaat er tussen de aan Trump loyale Republikein Kari Lake en de Democraat Katie Hobbs. De zittende Democratische senator uit Arizona Mark Kelly, de voormalig astronaut, is verwikkeld in een strijd met de Republikein Blake Masters. Hij is een politieke nieuwkomer die eveneens de steun heeft van Trump. In Arizona waren er problemen met stemcomputers, waardoor er op sommige plekken lange rijen ontstonden. Trump bemoeide zich ermee en concludeerde al dat er "heel veel slechte dingen" gebeuren, en dat wordt geprobeerd om kiezers te laten vertrekken zonder dat ze hun stem hebben uitgebracht. Een groep Republikeinen stapte naar de rechter maar die oordeelde in een spoedprocedure dat de stembureaus in Maricopa County niet drie uur langer openblijven. Volgens waarnemers en andere mensen bij de stembureaus werd het probleem rond het middaguur verholpen en zijn alle biljetten geteld.