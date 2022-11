Politie doet over grens bij Enschede grootste vuurwerkvondst ooit

De politie heeft de grootste vuurwerkvangst ooit gedaan. Vlak over de grens in Duitsland is 350.000 kilo in beslag genomen. Het gaat om vuurwerk dat in Nederland niet verkocht mag worden. Vermoedelijk was de partij bedoeld voor het illegale circuit in Nederland.

Het vuurwerk werd door de Duitse en Nederlandse politie gevonden in voormalige NAVO-bunkers in Rheine, in de buurt van Enschede. Daar werd vorig jaar al 120.000 kilo gevonden. Volgens de politie staat dat los van deze vondst.

Vanwege de zaak zijn tien verdachten opgepakt. Drie van hen, mensen van 27, 31 en 34 jaar uit Nieuwegein, worden gezien als de hoofdverdachten. Ze werden vorige maand opgepakt en zitten nog vast. De anderen zorgden bijvoorbeeld voor het transport, de opslag of het contact met de klanten.