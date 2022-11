Duitse politie doet grootste vuurwerkvondst ooit

De Duitse politie heeft de grootste vuurwerkvangst ooit gedaan. Op verschillende plaatsen in Duitsland is de afgelopen maanden 350.000 kilo in beslag genomen. Een van de plaatsen waar vuurwerk is aangetroffen is Kevelaer, net over de grens bij Venray.

Het gaat om vuurwerk dat in Nederland niet verkocht mag worden. Vermoedelijk was de partij bedoeld voor het illegale circuit in Nederland.

De politie vond dozen, opgestapeld tot aan het plafond, vol met illegaal vuurwerk: