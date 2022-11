Burgemeesters blij met asielwet: 'Stok achter de deur gaat helpen'

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn blij en opgelucht dat de asielwet van staatssecretaris Van der Burg groen licht heeft gekregen van de VVD-fractie. Volgens de wet kunnen gemeenten er uiteindelijk toe gedwongen worden voor opvang te zorgen van asielzoekers.

Voorzitter Bruls zegt dat de burgemeesters tevreden zijn, ook al liep de wet flinke vertraging op. "Dit is een compliment aan diegenen die over hun eigen schaduw zijn heengestapt. Deze wet is een belangrijk onderdeel om de humane opvang van vluchtelingen sneller en beter te organiseren. De wet zal helpen, omdat er een stok achter de deur is, dat is wat we nodig hebben."

Op dit moment zijn er nog veel gemeenten die al jaren geen opvang hebben geboden. "Dat kan zo meteen niet meer", zegt Bruls. Het Veiligheidsberaad gaat nog met Van der Burg bespreken hoe de asielopvang volgend jaar geregeld gaat worden.

COA neemt asielopvang over van veiligheidsregio's

Het is de bedoeling dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) per 1 april de organisatie van de asielopvang overneemt van de veiligheidsregio's. Het regelen van (nood)opvangplekken is ook geen taak van gemeenten. "We hebben meegeholpen omdat het crisis was. Maar dat kan niet zo blijven. We moeten nog de nodige puntjes op de i zetten en de inhoud van de wet goed bestuderen", zegt Bruls.

Staatssecretaris Van der Burg benadrukte in Nieuwsuur dat de wet niet betekent dat er in elke gemeente verplicht een azc komt. "Een gemeente kan zeggen: ik doe meer op het gebied van asielzoekerscentra, dan doet een buurgemeente meer op het gebied van statushouders en nog een andere gemeente meer op een ander vlak."

De fractie van de VVD wilde zich lange tijd niet scharen achter de wet, vanwege zorgen over de hoge instroom van asielzoekers. De Kamerfractie wilde toezeggingen dat het kabinet gaat proberen om de aantallen naar beneden te krijgen.

VVD-leider Rutte was te gast bij de fractievergadering en wist zijn partijgenoten te overtuigen. Fractieleider Hermans zei dat de toezeggingen van Rutte maken dat de partij "ondanks een aantal bezwaren een spreidingswet kan dragen". Ze wilde niet op inhoudelijke details ingaan.