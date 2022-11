Nog niet eerder was het consumentenvertrouwen zo laag

Toch is er nu geen economische crisis. De consumptie daalde ook niet de afgelopen maanden. Het onderzoeksbureau zegt dat het gewoonlijk enkele kwartalen duurt voordat het consumentenvertrouwen is terug te zien in de verkoopcijfers.

Maar 'een beetje slechter'

Een verschil met de financiële crisis in 2013 is wel dat consumenten aangegeven dat hun situatie "een beetje slechter" is geworden in plaats van "veel slechter". Er zijn wel meer consumenten pessimistisch, maar het aantal dat kiest voor "veel slechter" is nog niet zo hoog als in 2013.

Dit zou volgens het CBS kunnen komen doordat mensen door de krapte op de arbeidsmarkt minder onzeker zijn over hun baan.