De Jong toont waarde bij koploper Barcelona, rood Piqué en Lewandowski

Piqué ging na het rustsignaal verhaal halen bij scheidsrechter Jesús Gil Manzano, die topschutter Lewandowski na ruim een halfuur zijn tweede gele kaart had gegeven na een keiharde botsing met doelpuntenmaker Garcia.

Met tien man, na rood voor spits Robert Lewandowski, is FC Barcelona erin geslaagd om een 1-0 achterstand bij Osasuna weg te poetsen. Vlak voor tijd kopte Raphinha uit een lange bal van Frenkie de Jong raak: 1-2. De thuisploeg uit Pamplona kende een vliegende start. Verdediger David Garcia kopte na zes minuten raak uit een corner.

Manzano werd door Piqué achtervolgd tot in de catacomben en besloot vervolgens om de nog altijd protesterende verdediger rood te geven.

Met tien man op het veld toonde Barcelona veerkracht. Pedri zorgde al snel voor de gelijkmaker en vijf minuten voor het einde sloeg Raphinha toe uit een lange bal van De Jong, die op dat moment als centrale verdediger fungeerde.

Barcelona, dat niet meer in actie komt voor het WK, is koploper in La Liga, met vijf punten voorsprong op Real Madrid, dat nog een wedstrijd te goed heeft, maar maandag wel verloor van Rayo Vallecano.