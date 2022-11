Ihattaren trekt bij familie Nouri in: 'Zag niet dat grens met criminaliteit heel dun is'

"In de Marokkaanse gemeenschap kun je puur uit respect niet alles tegen je moeder, broers en zussen zeggen", vervolgt Ihattaren. "Ik wilde niet elke dag huilend bij mijn moeder binnenkomen als ik weer eens in de knoop zat met mezelf. Maar bij Mo en de rest van de familie Nouri voel ik me volkomen vrij om al mijn problemen te bespreken. En als je dat doet, kun je ze oplossen."

Vandaag berichtte De Telegraaf dat Ihattaren voor enkele dagen per week is ingetrokken bij de familie van voormalig Ajax-prof Abdelhak Nouri, die in 2017 tijdens een oefenwedstrijd van Ajax door een hartstilstand in elkaar zakte en blijvende hersenschade opliep. Mo Nouri, de broer van Abdelhak, is sinds kort de zaakwaarnemer van Ihattaren.

Ihattaren werd in januari door Juventus verhuurd aan Ajax. Hij speelde een prima voorbereiding, maar vervolgens verdween de middenvelder van de trainingen. Wegens vermeende bedreigingen uit het criminele circuit kon Ihattaren zich enige tijd niet vertonen bij Ajax. Daarnaast ging een auto van de voetballer in vlammen op.

'Als een pitbull achter me aan'

Ihattaren: "Mo Nouri zorgt voor structuur. Hij zit als een pitbull achter me aan. Hij eist dat ik mijn afspraken nakom, twee keer per dag keihard train bij Veel Beter Fysio in Almere, op mijn voeding let en de banden doorsnijd met de mensen die niet het beste met me voor hebben. Op Kanaleneiland in Utrecht, waar ik ben opgegroeid, zag ik niet in dat de grens met criminaliteit heel dun is."

"Als jonge voetballer kreeg ik weleens een error in mijn hoofd", zegt de 20-jarige middenvelder. "En mijn vader wist dat. Hij verbood me in zo'n geval naar een tegenstander, medespeler, scheidsrechter of trainer te reageren. En ik mocht op de terugweg in de auto pas mijn frustratie uiten. Uit respect voor mijn vader deed ik dat ook."