Geen pak, contract en sponsor, toch slaan 'weesschaatsers' handen ineen

Dione Voskamp, Thomas Geerdinck, de Brits-Haarlemse olympiër Cornelius Kersten en oud-wereldkampioen Vanessa Herzog zijn de kopstukken van Team Novus, een internationale schaatsploeg waar alles net even anders gaat.

"We doen dingen een beetje anders dan andere ploegen", legt ploegmanager Lieuwe Krol dinsdagmiddag uit. "Normaal worden ploegen opgezet en dan worden er schaatsers bij gezocht. Hier hebben de schaatsers elkaar opgezocht en vervolgens mensen gezocht om een ploeg te formeren. De volgorde is anders en dus moeten we een aantal dingen nog regelen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken." Vreemdelingenlegioen vol vrienden Het is best een bont gezelschap in Thialf. Zo werd Voskamp in maart nog wereldkampioen op de teamsprint, met Femke Kok en Jutta Leerdam. De laatste stapte echter over naar Jumbo-Visma en zonder boegbeeld trok ook haar ploeg Worldstream de stekker eruit. Pech voor Voskamp, die opeens zonder ploeg zat. Zo hebben alle leden van Team Novus hun eigen verhaal. Neem Cornelius Kersten, schaats-Brit uit Haarlem, die bij zijn debuut op de Spelen knap negende werd op de 1.000 meter en net als Voskamp op zoek moest naar een nieuwe ploeg toen Worldstream stopte. Bij Novus krijgt hij de kans om met zijn vriendin Ellia Smeding, schaats-Britse uit Harlingen, en schaatsmaatje Thomas Geerdinck te trainen. Mathias Vosté en Sandrine Tas hebben dan weer beiden een Belgisch paspoort en hopen hun successen in het inlineskaten nu ook naar het ijs te kopiëren.

Team Novus 2022/23 Vanessa Herzorg (27, Oostenrijk), Ellia Smeding (24, Groot-Brittannië), Sandrine Tas (27, België), Naomi Verkerk (22, Nederland), Dione Voskamp (25, Nederland), Thomas Geerdinck (27, Nederland) Cornelius Kersten (28, Groot-Brittannië), Mathias Vosté (28, België). Coaches: Daniel Greig (Australië), Thomas Herzog (Oostenrijk).

De grootste naam in de nieuwe Novus-ploeg was er niet in Thialf. De Oostenrijkse Vanessa Herzog werd in 2019 wereldkampioen op de 500 meter en tweede op de 1.000 meter. Bij de laatste twee Olympische Spelen in Peking greep ze twee keer nét naast de medailles (vierde). Ze reed twee jaar voor Reggeborgh, trainde ook toen al meestal in eigen land en koos er in 2021 voor om alleen verder te gaan met haar man en trainer Andreas Herzog, die kampt met de ziekte van Parkinson. Niet zonder succes trouwens: bij de laatste WK sprint werd ze derde achter Kok en wereldkampioen Leerdam.

Vanessa Herzog bij de WK afstanden in Thialf in 2021. - ANP

Dat Herzog er niet bij was, is misschien ook wel de essentie van het nieuwe schaatscollectief. "Ze hebben de mogelijkheid om in hun eigen omgeving hun trainingsarbeid te verrichten", vertelt ploegmanager Krol. "Daar waar zij zich het beste voelen." Daniel Greig, ooit goed voor olympisch brons op de Spelen van Sotsji, zal als coach van de ploeg veel op afstand doen voor zijn pupillen. Het sleutelwoord, in keurig Engels: 'Remote'. Volgens Kersten valt dat allemaal nog wel mee. De Brit, in keurig Nederlands: "Dit is een ploeg die ervoor kiest om de krachten te bundelen en elkaar sterker te maken. Of die pakken nu over twee weken komen of over een paar maanden, het is oké."