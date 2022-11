Constantijn Huygens-prijs voor romans, verhalen en gedichten van Marion Bloem

"Niet alleen het recente en monumentale Indo uit 2020, dat iedereen moet lezen die is geïnteresseerd in het thema identiteit, is persoonlijk, origineel, meeslepend en geschreven vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid. Vanaf het eerste boek geldt dit voor haar gehele oeuvre", zegt de jury van de Jan Campert-Stichting, verantwoordelijkheid voor de prijs.

De romans, verhalen en gedichten van schrijfster Marion Bloem zijn vandaag bekroond met de Constantijn Huygens-prijs. Dat is bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma Kunststof.

Bloem viert dit jaar haar 70ste verjaardag, en haar 50-jarig jubileum als schrijver. In 1972 verscheen haar eerste boek Geen Gewoon Indisch Meisje, waar 350.000 exemplaren van zijn verkocht. Volgend jaar in de winter verschijnt haar nieuwste roman De meisjes uit het dorp.

Naast schrijfster is Bloem ook beeldend kunstenaar en documentaire- en filmmaker.

Aan de Constantijn Huygens-prijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. Eerdere winnaars waren Peter Verhelst (2001), Guus Kuijer (2020), Stefan Hertmans (2019), Nelleke Noordervliet (2018), Hans Tentije (2017), Atte Jongstra (2016) en Adriaan van Dis (2015).

Er werden ook nog drie andere prijzen uitgedeeld vandaag. Dominique de Groen won met haar bundel Slangen de Jan Campert-prijs (6000 euro). De jury: "Dominique De Groen observeert als een havik".

Dichtende zeevaarder uit de smeltende permafrost

Donald Niedekker ontving de F. Bordewijk-prijs (6000 euro) voor zijn roman Waarachtige beschrijvingen. "Niedekker geeft het woord aan een dichtende zeevaarder wiens geest na eeuwen ontsnapt uit de smeltende permafrost", aldus de jury.

De tweejaarlijkse J. Greshoff-prijs (ook 6000 euro) ging naar Marjan Slob, voor haar boek De lege hemel, over eenzaamheid. "Een biotoop van de creativiteit", staat in de beoordeling.

De uitreiking van de prijzen vindt plaats op 12 februari in Theater aan het Spui in Den Haag. De Jan Campert-Stichting werd in 1947 opgericht en vernoemd naar de dichter die lang in Den Haag woonde en het beroemde verzetsgedicht De achttien doden schreef.