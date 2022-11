Bekijk hier alle uitslagen van de midterm-verkiezingen in de VS

Uitslagen

De NOS volgt AP bij het melden van de verkiezingsuitslagen in de VS. Het grootste Amerikaanse persbureau heeft op basis van eerdere verkiezingen een sterke reputatie opgebouwd en wordt door tal van Amerikaanse en buitenlandse media beschouwd als 'gouden standaard' bij het volgen van de uitslagen.

Voor onze berichtgeving volgen we naast de data van AP ook de exitpolls en uitslagen bij andere grote Amerikaanse media. Als meerdere grote nieuwsbronnen, zoals bijvoorbeeld persbureau Reuters, Fox News, The New York Times en CNN een andere uitslag melden, doet de NOS dat ook, met verwijzing naar die bronnen.