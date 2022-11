Meer duidelijkheid voor hulpschepen vol migranten bij Italiaanse kust

Er is meer duidelijkheid gekomen voor de schepen met migranten die al dagen voor de Italiaanse kust liggen. Een van de schepen vaart nu na een officiële afkeuring met meer dan 200 migranten aan boord door naar het Franse eiland Corsica.

Twee andere hulpschepen met tientallen migranten kregen goedkeuring om alle passagiers van boord te laten gaan, nadat dit weekend al hulpbehoevende passagiers de schepen hadden mogen verlaten, meldt het Italiaanse TV-station La7.

De nieuwe rechtse regering van Italië weigert de vluchtelingen op te nemen en vindt dat hulporganisaties die migranten uit de Middellandse Zee redden, moeten aankloppen bij het land waarvan hun schip de vlag voert. Hulporganisaties noemen het nieuwe beleid illegaal en onmenselijk.

18 dagen op zee

Het is onduidelijk of Frankrijk de migranten wel toelaat. "Na de stilte van Italië vragen we de Franse maritieme autoriteiten om de 234 overlevenden op de Ocean Viking toe te laten", zegt hulporganisatie SOS Mediterranée. Veel van de migranten op hun boot zitten al 18 dagen op zee. Het schip bereikt Corsica donderdag.

Afgelopen weekend mochten passagiers met een kwetsbare gezondheid aan land komen op Sicilië. Het Italiaanse kabinet onder leiding van Georgia Meloni wil alleen migranten toelaten met gezondheidsproblemen.