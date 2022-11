De douane heeft in de Rotterdamse haven 2814 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt tussen een lading diepgevroren pijlinktvis. De straatwaarde wordt geschat op ruim 210 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie.

De vondst werd afgelopen weekend gedaan in een container uit Ecuador. De bevroren vis was bestemd voor een bedrijf in Noord-Holland, schrijft Rijnmond.

De cocaïne is vernietigd.