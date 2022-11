Will Ferdy (95) overleden, eerste bekende Vlaming die uit de kast kwam

De Belgische zanger en cabaretier Will Ferdy is op 95-jarige leeftijd overleden. Zijn manager heeft dat bevestigd aan Belgische media. Ferdy had hartproblemen, hij overleed vanochtend in zijn huis in Antwerpen in het bijzijn van familie. Hij was een boegbeeld van de lhbti-gemeenschap.

Ferdy werd in 1927 in Gent geboren als Werner Ferdinande. Op twintigjarige leeftijd begon hij zijn professionele muziekcarrière. Hij trad op als zanger en cabaretier, en nam de artiestennaam Will Ferdy aan, omdat een collega tegen hem zou hebben gezegd: "Kies Will, want je wil het zo graag."

Onder deze naam groeide hij uit tot een gerenommeerde Vlaamse chansonnier. Hij brak door met liedjes als Ziede gij mij gere, Belijdenis en De stervende. Zijn grootste succes is het liefdeslied Christine, dat gaat over een verloren liefde. Het nummer kwam in 1965 uit. Pas jaren later werd duidelijk dat de verloren liefde in zijn nummer niet Christine heet, maar Raf.

Coming out

Ferdy staat bekend als de eerste bekende Vlaming die naar het publiek toe open was over zijn homoseksualiteit. Hij sprak hier in 1970 over op tv. "Ik heb het eerst gezegd aan mijn vrienden en kennissen, en dan pas aan mijn moeder", zei hij toen. "En nu zeg ik het gewoon aan het publiek. En mocht het zijn dat ik daardoor belangstelling verlies of minder werk krijg, dan zou ik dat werkelijk heel jammer vinden, maar toch zou ik het niet betreuren dat ik het gezegd heb."

De zanger vervolgde: "Moest dat het geval zijn dat ik er publiek door verlies, dan zou ik denken aan de woorden van Andre Gide, waar ik volledig mee instem. Het is beter gehaat te worden om wat men is, dan geliefd te worden om wat men niet is." Na deze coming out, besloten sommige televisieprogramma's Ferdy niet meer voor optredens te vragen.

Vanwege zijn openheid groeide Ferdy in de loop der jaren uit tot pionier van de regenbooggemeenschap in België. Hij ontving zeven jaar geleden een prijs van de Vlaamse koepel van lhbti-organisaties: een Lifetime Achievement Award.

In 2004 nam Ferdy het nummer Christine opnieuw op, deze keer onder de titel Mijn vriend.

Bekijk hieronder het fragment waarin Ferdy voor het eerst met het grote publiek deelde dat hij homoseksueel was: