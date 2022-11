Napoli boekt mede dankzij oud-PSV'er Lozano tiende zege op rij

Napoli heeft zijn ongeslagen status in de Serie A behouden door thuis met 2-0 te winnen van Empoli. Hirving Lozano en Piotr Zielinski maakten na rust de treffers.

De koploper leed in de Serie A in april zijn laatste nederlaag. Dat was in Empoli.

Handen vol

Ook nu had het ongeslagen Napoli, dat dit seizoen pas tweemaal punten morste, zijn handen vol aan de nummer 14, die vorig seizoen ook in Napels zegevierde.

Napoli had halverwege de tweede helft een penalty nodig om op voorsprong te komen. Victor Osimhen werd gevloerd door ex-Ajacied Razvan Marin. Voormalig PSV'er Lozano benutte de strafschop.