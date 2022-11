Prestigieuze prijs voor plantaardig restaurant in Nijmegen

Restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen is op het Gastronomic Forum in Barcelona verkozen tot het beste plantaardige restaurant van de wereld. Chefkok Emile van der Staak hield met de winst chefs uit onder meer Madrid, Parijs, Kyoto en Londen achter zich.

Vorig jaar greep de eigenaar en chefkok nog net naast de We're Smart Award, schrijft Omroep Gelderland. De chef is daarom des te blijer dat hij dit jaar wel als beste uit de bus kwam. "Ik denk dat ze onder de indruk waren van ons totale verhaal. Dat je ook in staat bent om uit te leggen waarom je het precies doet, een meer activistische kant van mijzelf. Mijn restaurant is mijn restaurant, maar ik heb er ook aandacht voor om dit verhaal voor het voetlicht te brengen."

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door een vakjury. "Ik denk dat er een hoop mensen zijn die er nog nooit van gehoord hebben", zegt de chef. "Het zijn vakmensen die gelijkgestemd zijn en die komen bij elkaar. Dat je die een omslag in de gastronomie mag aanvoeren, voelt als een eervolle taak. Als je in de zaal zit en je ziet de collega's die net niet nummer één worden: dat zijn ook niet de minsten. Dus het is zeker wel iets waard."

'Alternatief voor traditionele aanpak'

Volgens Van der Staak is plantaardig eten enorm in opkomst: "Wat je merkt is dat steeds meer mensen het besef hebben dat het schadelijk is voor onze planeet dat we zo veel vis en vlees eten. Mensen zijn zeker wel bereid hun gedrag aan te passen, als er goede alternatieven zijn. Op dat snijvlak zitten wij. We bieden een alternatief voor de traditionele aanpak. Dat motiveert mensen om daar aandacht aan te geven en dat is een compleet nieuwe ontwikkeling. Die gaat steeds sneller."

Het restaurant in Nijmegen heeft ook al twee Michelinsterren.