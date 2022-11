Uitmuntend Bayern München haalt uit, boodschap Van de Ven aan Van Gaal

Daarna was het eenrichtingsverkeer. Bayern voerde het tempo op en liep nog voor de pauze uit naar 4-1. Serge Gnabry, Leon Goretzka en wederom Gnabry waren succesvol. Eric Maxim Choupo-Moting miste bij een 1-1 stand nog wel een penalty namens de thuisploeg.

Bayern blijft zodoende koploper in de Bundesliga. Nummer twee SC Freiburg, met Mark Flekken op doel, komt woensdag in actie als het op bezoek gaat bij RB Leipzig.

Leroy Sané, ingevallen voor Mané, raakte nog de paal namens Bayern en Gnabry zag zijn inzet onschadelijk gemaakt worden door Werder-keeper Jiri Pavlenka. Diezelfde Gnabry maakte in de slotfase toch nog de 5-1 en het slotakkoord was voor de ingevallen Mathys Tel, met een fraaie uithaal.

Ryan Gravenberch, net als De Ligt opgenomen in de voorlopige selectie voor het WK, kreeg van trainer Julian Nagelsmann twintig minuten speeltijd als invaller.

Matthijs de Ligt ontbrak bij Bayern. De Oranje-international is herstellende van knieklachten en behoort zaterdag zeer waarschijnlijk weer tot de wedstrijdselectie, voor het uitduel met Schalke 04.

Van de Ven was een van de verrassingen in de voorselectie van Oranje. Evenals Sven Botman en Pascal Struijk kan hij links centraal in de verdediging een back-up zijn voor 'zekerheidje' Nathan Aké.

De Nederlandse centrale verdediger maakte in de beginfase zijn eerste goal in de Bundesliga door na een corner de bal bij de tweede paal binnen te koppen.

Redding Kobel

Van de Ven zag even daarvoor ploeggenoot Omar Marmoush bijna scoren, maar Dortmund-keeper Gregor Kobel had daar wel een redding in huis.

Ook Dortmund kreeg voor rust kansen, onder meer via Donyell Malen, eveneens hopend op een uitverkiezing voor het WK. Malen stuitte echter op doelman Koen Casteels en vlak voor de pauze schoot Niklas Süle net naast om even later de paal te treffen.