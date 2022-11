Boodschap Van de Ven aan Van Gaal: treffer tegen Borussia Dortmund

Micky van de Ven hoopt vurig op een definitieve selectie voor het WK en heeft dinsdagavond zijn kandidatuur tegen Borussia Dortmund kracht bijgezet met een goal. VfL Wolfsburg zegevierde uiteindelijk met 2-0.

Van de Ven was een van de verrassingen in de voorselectie van Oranje. Evenals Sven Botman en Pascal Struijk kan hij links centraal in de verdediging een back-up zijn voor 'zekerheidje' Nathan Aké.

De Nederlandse centrale verdediger maakte in de beginfase zijn eerste goal in de Bundesliga door na een corner de bal bij de tweede paal binnen te koppen.

Redding Kobel

Van de Ven zag even daarvoor ploeggenoot Omar Marmoush bijna scoren, maar Dortmund-keeper Gregor Kobel had daar wel een redding in huis.

Ook Dortmund kreeg voor rust kansen, onder meer via Donyell Malen, eveneens hopend op een uitverkiezing voor het WK. Malen stuitte echter op doelman Koen Casteels en vlak voor de pauze schoot Niklas Süle net naast om even later de paal te treffen.