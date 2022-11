Grootste jackpot ooit gevallen in regio Los Angeles

In de Verenigde Staten is de grootste jackpot ooit gevallen. Eén speler had alle getallen goed en maakt aanspraak op ruim 2 miljard dollar. De afgelopen drie maanden liep het prijzengeld alleen maar verder op, want er waren steeds geen winnaars.

De winnaar heeft ervoor gekozen om het prijzengeld volledig te ontvangen. Hij of zij krijgt het bedrag in 29 jaar tijd uitgekeerd, meldt persbureau AP. De meeste winnaars kiezen ervoor om in één keer een groot bedrag. Dat zou in dit geval 997,6 miljoen dollar zijn geweest.

1 op 292,2 miljoen

Het gouden ticket werd ingeleverd bij Joe's Service Center in Altadena, in de buurt van Los Angeles. Het verkooppunt krijgt een miljoen dollar als bonus. Persbureau AP probeerde contact te krijgen met dat bedrijf, maar de telefoon werd niet beantwoord. De trekking was enige uren vertraagd door een technisch probleem bij een van de aangesloten loterijen.

De Powerball wordt gespeeld in de meeste Amerikaanse staten. De kans op het winnen van de jackpot is 1 op 292,2 miljoen. Een lot kost 2 dollar. De vorige recordjackpot viel in 2016. Drie mensen uit Californië, Florida en Tennessee mochten toen 1,59 miljard dollar delen.