Kabinet: extra geld voor vrijwillige opvang, pas dwang als dat niet werkt

Om voldoende opvangplekken voor asielzoekers te realiseren en ze eerlijk over het land te verdelen, gaat het kabinet eerst aan gemeenten vragen hoeveel plekken ze vrijwillig kunnen aanbieden. In februari wordt een raming gemaakt voor de komende twee jaar, waar de gemeenten op kunnen reageren.

Het kabinet hoopt met een financiële prikkel dwang bij de opvang van asielzoekers alsnog te voorkomen. Gemeenten krijgen vanaf volgend jaar 2500 euro voor iedere extra opvangplek die ze vrijwillig aanbieden voor een asielzoeker. Die plek moet vijf jaar beschikbaar zijn en in een opvanglocatie zijn voor minimaal 100 mensen. Dat blijkt uit de definitieve versie van de asielwet van staatssecretaris Van der Burg, waar na de steun van de VVD-fractie een meerderheid voor is.

De staatssecretaris stelt nog een extra financiële prikkel in het verschiet. Als provincies meer dan 75 procent van hun taak realiseren, krijgen ze per extra gerealiseerde plek 1500 euro beloning. Dat geld wordt dan weer naar rato verdeeld onder de gemeenten die meer doen dan er van ze gevraagd wordt.

Volgens Van der Burg, die vanavond de burgemeesters bijpraat over de wet, zal zijn voorstel tot meer rust en stabiliteit en een eerlijker verdeling leiden. "Een ander nieuw element is dat gemeenten die vrijwillig plekken bieden, meer te besteden krijgen voor hun inwoners. Hiermee zetten wij een stap vooruit uit de opvangcrisis."

Als de gemeenten vrijwillig 10.000 plekken aanbieden, krijgen ze daar dus in totaal 25 miljoen euro beloning voor. Dan zijn er nog 30.000 plekken over. Provincies en gemeenten gaan dan overleggen hoe ze die plekken eerlijk gaan verdelen. Komen ze daar niet uit, dan kan de staatssecretaris ingrijpen.

Voor 2023 zijn er in totaal ongeveer 55.000 opvangplekken nodig voor asielzoekers. Een deel daarvan, ongeveer 15.000 plekken, zijn nu al beschikbaar omdat er langjarige contracten over zijn gesloten.

Staatssecretaris: enorm opgelucht

Van der Burg is "enorm opgelucht" nu zijn asielwet toch voldoende steun krijgt. "Het heeft veel te lang geduurd, u heeft mijn chagrijn de laatste tijd wel een beetje meegekregen", zei hij in een toelichting aan de media. Zijn eigen partij, de VVD, lag lang dwars.

"We gaan de opvang eerlijker verdelen. Dat doen we enerzijds door te verleiden en aan de andere kant te verplichten als we het vrijwillig niet kunnen regelen. Het belangrijkste is dat de situaties zoals afgelopen zomer (toen asielzoekers in Ter Apel buiten moesten slapen, red.) niet meer voorkomen.

Het is volgens Van der Burg niet zo dat er nu in iedere gemeente in Nederland een azc komt. Er is ruimte voor maatwerk, gemeenten kunnen onderling afspraken maken. Zo kan de ene gemeente zich vooral richten op de opvang van asielzoekers, terwijl een buurgemeente juist meer statushouders opvangt.