Warmste oktober ooit gemeten in Europa

De afgelopen maand was in Europa de warmste oktobermaand ooit gemeten. De temperaturen waren in bijna heel Europa twee graden hoger dan gemiddeld tussen 1991 en 2020, meldt de EU-instantie Copernicus Climate Change Service. Alleen in IJsland en Turkije lagen de temperaturen net onder het gemiddelde.

Het was in Europa 1,92 graden warmer dan gemiddeld in oktober tussen 1991 en 2020 en 0,5 graden warmer dan het vorige warmterecord in oktober 2020.

Ook in Canada werd een warmterecord gemeten en in Groenland en Siberië waren de temperaturen hoger dan gemiddeld. In Australië, het oosten van Rusland en delen van Antarctica was het juist kouder dan gemiddeld in oktober.

Samantha Burgess van Copernicus verwijst in een tweet over het nieuws van Copernicus naar de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh die zondag begonnen is.