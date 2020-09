Opnieuw discussie in Kamer over salarissen in de zorg

De oppositie in de Tweede Kamer heeft bij de Algemene Politieke Beschouwingen nog eens gepleit voor structurele loonsverhogingen in de zorg. SP, GroenLinks, PvdA en PVV benadrukten nogmaals dat er voor mensen in die sector meer nodig is dan twee keer een eenmalige uitkering (dit jaar 1000 euro en volgend jaar 500 euro).

Ze zien er niets in dat het kabinet een SER-commissie onderzoek laat doen naar de arbeidsvoorwaarden in de zorg. Die commissie moet over een half jaar met een advies komen. Volgens de oppositie is er geen commissie nodig, maar moeten de salarissen blijvend omhoog. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zei daarop dat er al ruimte is voor loonsverhoging en dat het goed is om de verdere knelpunten rond de arbeidsvoorwaarden te laten onderzoeken.

Investeringen aftrekken

De oppositie leverde ook kritiek op een plan van het kabinet om ondernemers in bepaalde gevallen een percentage van de gedane investeringen in mindering te laten brengen op de loonbelasting. Volgens de oppositie is dat voorstel helemaal niet onderbouwd en kan het geld beter aan de zorg worden besteed.

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff verdedigde de aftrek juist. Hij benadrukte dat ondernemers het door de coronacrisis zwaar hebben en dat het kabinet bedrijven wil helpen om te investeren en daarmee banen te redden. Met het voorstel van het kabinet is 2 miljard euro gemoeid. De oppositie vindt het toevallig dat dat evenveel is als het afschaffen van de dividendbelasting zou kosten. "Het lijkt net op de musical Soldaat van Oranje. Ieder jaar denk je dat hij stopt, maar gaan ze toch weer door", zei GroenLinks-fractievoorzitter Klaver.