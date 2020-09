Eerste deel Algemene Beschouwingen over discriminatie en rechtsstaat

PVV-leider Wilders zei dat hij onlangs in een politiek proces door "dwaallichten" is veroordeeld' voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak en dat Nederland geen rechtsstaat meer is. Volgens hem zijn het Openbaar Ministerie en de rechter een verlengstuk van het kabinet geworden.

Het eerste deel van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer stond in het teken van discriminatie en rechtsstaat.

PVV-leider Azarkan betitelde discriminatie als het verdienmodel van Wilders. "Hij wil een religie verbieden en korans uit huizen trekken en Marokkanen anders behandelen. U bént discriminatie."

Overdreven

Wilders vindt dat het "discriminatieverhaal" zwaar wordt overdreven. Hij nam afstand van opmerkingen daarover van koning Willem-Alexander in de Troonrede. De koning zei dat in Nederland iemands huidskleur of naam te vaak bepalend is voor zijn kansen. Wilders stelde dat Nederlanders op straat worden uitgescholden en beroofd en dat zíj worden gediscrimineerd. Hij herhaalde dat Nederland een Marokkanen-probleem heeft.

D66-fractievoorzitter Jetten zei dat als een uitspraak van de rechter hem niet uitkomt hij begint over klassenjustitie. "Daarmee zet Wilders elke keer de bijl aan de wortel van de rechtsstaat". Hij benadrukte dat Openbaar Ministerie en rechters hun werk onafhankelijk doen.

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zei over de veroordeling van Wilders dat de PVV-voorman het niet eens hoeft te zijn met het oordeel van de rechter, maar dat dat Nederland nog geen corrupt land maakt. Ook Dijkhoff vindt dat Wilders Marokkanen over een kam scheert. ChristenUnie-voorman Segers zei dat de overheid Wilders juist verdedigt om zijn vrijheid van meningsuiting uit te oefenen.

GroenLinks-voorman Klaver noemde de uitspraken van Wilders over de rechtsstaat levensgevaarlijk. Volgens hem wekt Wilders de indruk dat bepaalde groepen zich niet aan de regels hoeven te houden. Klaver vroeg Wilders of bijvoorbeeld boeren aanwijzingen van de politie moeten opvolgen om geen snelwegen te blokkeren. De PVV-leider zei daarop dat hij zich niet in "casuïstiek laat dwingen", maar dat de vraag of je uiteindelijk voor de rechter komt ervan afhangt welke ideeën je hebt.

Onderbouwing plannen

Voor het debat echt begon was er kritiek van de oppositie op de onderbouwing van plannen van het kabinet. PvdA, GroenLinks, SP en PVV zeiden dat het debat niet kon beginnen voordat een aangekondigd wetsvoorstel beter wordt gemotiveerd.

Met de wet is 2 miljard euro gemoeid en die regelt dat bedrijven een percentage van de gedane investeringen in mindering mogen brengen op de loonbelasting. Premier Rutte zei dat het wetsvoorstel later naar de Kamer gaat en dat de Kamer er dan over kan praten. De meerderheid legde zich daarbij neer.