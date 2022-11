Steeds meer aandacht voor Egyptische activist in hongerstaking op klimaattop

Op de wereldwijde klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh is steeds meer aandacht voor de Brits-Egyptische activist Alaa Abd el-Fattah. De 40-jarige activist is al langere tijd in hongerstaking, en drinkt sinds het begin van de top ook geen water meer. Voor zijn leven wordt gevreesd, vertelde zijn zus tijdens een bijeenkomst op de klimaattop.

Onder grote mediabelangstelling sprak Sanaa Seif de verzamelde wereldpers toe. Haar broer zit in de gevangenis ten noordwesten van Caïro. "Dit is de moeilijkste tijd die mijn familie ooit heeft meegemaakt", zei ze. "Mijn moeder staat buiten bij de gevangenis om te proberen een teken van leven te krijgen." Ze weet niet of hij nog leeft. "Ik zeg tegen mezelf dat hij niet dood kan zijn."

De persconferentie op de VN-top was georganiseerd door een groepering die zich 'Demand Climate Justice' (DCJ) noemt. De groep maakt zich zorgen over 'greenwashing' door de regering van Egypte. Dat wil zeggen dat het regime doet alsof het bezorgd is over het klimaat, maar er in feite nauwelijks wat aan doet. Volgens DCJ is deze praktijk direct gelinkt aan de slechte mensenrechtensituatie in Egypte.

Mensenrechtencrisis

"We kunnen niet voorbijgaan aan de aanhoudende en diepgewortelde mensenrechtencrisis, die nauw verbonden is met de sociaal-politieke, economische en ecologische context van de COP-gastheer." COP27 is een afkorting van de 27ste klimaatconferentie, die op dit moment plaatsvindt in Sharm el-Sheikh. "Als Alaa niet wordt vrijgelaten, zal hij sterven voor het einde van COP27", zegt de groepering in een verklaring.

Tijdens de bijeenkomst werd de Egyptische politicus Amr Darwish door VN-beveiligers de zaal uitgezet, omdat hij Sanaa Seif tegensprak. Volgens hem mogen andere landen zich niet bemoeien met straffen die Egypte oplegt aan zijn inwoners. Toen hij door Seif heen bleef praten, moest hij de zaal verlaten.