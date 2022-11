Drie jaar cel voor phishing uit naam van de ANWB

Een 24-jarige man uit Amsterdam moet drie jaar de cel in voor het versturen van valse betalingsherinneringen. Hij stuurde de phishingmails tussen januari en april van dit jaar aan meer dan 10.000 leden van de ANWB. De Amsterdammer moet de ANWB ook een schadevergoeding van 75.000 euro betalen.

De man was makkelijk op te sporen, want in de mail die hij stuurde stond een link naar een echte betalingsherinnering. Daarop stonden zijn naam en lidmaatschapsnummer.

Volgens de rechter pleegde de man op grote schaal fraude, schrijft AT5. Hoeveel schade er precies is aangericht, is volgens de rechtbank niet te achterhalen. Wel is er in een periode van iets meer dan een jaar voor een bedrag van 85.000 euro aan 'onverklaarbare inkomsten' op zijn rekening gevonden.

De rechtbank ziet phishing als ernstig feit. Volgens de rechter moet de celstraf dan ook een 'afschrikwekkend effect' hebben. Ook het feit dat de man in 2018 al eens in België werd veroordeeld voor fraude, woog de rechter in zijn nadeel mee.