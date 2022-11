Brussel onderzoekt mega-overname van gamebouwer Activision Blizzard

De Europese Commissie is een uitvoerig onderzoek gestart naar de overname van gamemaker Activision Blizzard door Microsoft. Het Amerikaanse techconcern wil zo'n 70 miljard dollar betalen voor de gamefabrikant. Brussel vreest dat de concurrentiepositie van andere bedrijven te veel wordt aangetast.

Microsoft kondigde de overname in januari aan, maar de Amerikaanse, Britse en Europese mededingingsautoriteiten moeten nog toestemming geven. Als de overname doorgaat, wordt het de grootste overname in de techindustrie ooit.

De Europese Commissie is bang dat de overname leidt tot minder concurrentie, hogere prijzen, minder kwaliteit en minder innovatie. Concurrenten van Microsoft zijn bang dat zeer populaire Activision-games als Call of Duty in de toekomst alleen nog uitgebracht worden voor Microsoft-producten als de Xbox en Windows.

Playstation

Onder meer Sony, de maker van de Playstation, heeft daarom geklaagd over de overname. Deze week werd duidelijk dat het schietspel Call of Duty: Modern Warfare 2, sinds de start van de verkopen op 28 oktober al een miljard dollar heeft opgebracht.

Microsoft heeft toegezegd Call of Duty verschillende jaren beschikbaar te houden voor Playstation, omdat er een contract ligt met Sony. Ook overweegt het bedrijf de game uit te brengen voor de populaire Switch van Nintendo, waarop het spel nu niet te spelen is.

De commissie is verder bang dat Microsoft de overname van Activision aangrijpt om zijn macht op de pc-markt verder te vergroten. De commissie heeft tot 23 maart 2023 om een besluit te nemen over de overname.