Reizigers NS op verkeerde spoor door onjuiste informatie app en borden

Door een storing bij de NS was er vanmiddag tijdelijk geen of onjuiste reisinformatie te vinden in de NS-app en op de digitale informatieborden op treinstations. Op die borden stond bijvoorbeeld dat een trein vertraging had, terwijl die in werkelijkheid al was vertrokken.

Ook het omroepen van informatie op stations was gedeeltelijk uitgezet. Dit alles had tot gevolg dat sommige reizigers in de verkeerde trein stapten.

De storing heeft ongeveer een half uur geduurd, bevestigt een woordvoerder. Inmiddels is die verholpen. Ook in de app is weer de meest actuele reisinformatie te vinden.

Wat de oorzaak van de storing was, kan de NS nog niet zeggen.