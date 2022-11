Scepsis over toezegging Rutte over asielinstroom

D66, CDA en ChristenUnie zijn blij dat coalitiepartner VVD alsnog steun geeft aan de asielwet die het makkelijker moet maken om gemeenten te dwingen opvanglocaties te regelen. "Ik wil nog wel weten waar ze precies ja tegen zeggen, maar voorlopig is het goed nieuws", zegt ChristenUnie-fractieleider Gert-Jan Segers.

"We zijn een beschaafd land waar we mensen netjes opvangen. Dat gaat met deze wet een stuk makkelijker", zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.

De Kamerfractie van de VVD besloot vanmiddag na een urenlange vergadering in te stemmen met de wet van hun partijgenoot, staatsecretaris Van der Burg (Asiel). Dat gebeurde nadat partijleider Rutte de fractie had toegesproken en had toegezegd dat hij in het kabinet aan de slag gaat om de instroom van asielzoekers in te perken. Hoe hij dat wil doen, is nog niet duidelijk.

Niet koppelen aan deze wet

Paternotte wil niet ingaan op de belofte van de premier om echt iets gaan te doen aan de instroomcijfers. "Dat is allemaal prima, maar het is vooral belangrijk dat we nu verder kunnen met deze wet. Of het mogelijk is om de instroom te beperken? Dat laat ik echt bij het kabinet."

Ook ChristenUnie-leider Segers fronst zijn wenkbrauwen over de toezegging van Rutte: "Iedereen mag een inzet formuleren, ook over de beperking van de instroom, maar dat moet je niet koppelen aan deze wet." Bovendien vraagt hij zich af of de premier die toezegging wel kan waarmaken.

"Het is heel moeilijk, we zijn ook gebonden aan het Vluchtelingenverdrag. In Europees verband zou het nog kunnen lukken om er iets aan te doen, maar hier vanuit Den Haag is het erg ingewikkeld", zegt Segers.

Grenscontroles en asielstop

Joost Eerdmans van JA21 denkt dat Nederland wel degelijk veel kan doen om het aantal asielzoekers dat hierheen komt terug te dringen. "Maar je moet het wel willen en de VVD wil het eigenlijk niet", denkt hij. Gisteren nog presenteerde Eerdmans een plan met voorstellen die volgens hem wel kunnen. "Keurig volgens de EU-regels die we hebben."

Dat plan is gebaseerd op het Deense model. Dat land heeft een uitzondering bedongen op het Europese asielbeleid. Maar zelfs zonder die uitzondering kan Nederland grenscontroles invoeren en zelfs een asielstop afkondigen, betoogt Eerdmans. "Dan maak je echt een slag omlaag." Dan is de spreidingswet volgens hem ook helemaal niet nodig.

PVV-leider Geert Wilders ziet in de steun van de VVD aan de wet van Van der Burg aanleiding om er een schepje bovenop te doen bij de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen, waarbij ook indirect de nieuwe Eerste Kamer wordt gekozen: