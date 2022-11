Handbalster Van Kreij niet meer in actie op EK door knieblessure

Oranje moet op het Europees kampioenschap handbal verder zonder Harma van Kreij. De 28-jarige Van Kreij heeft een knieblessure opgelopen in het duel met Noord-Macedonië. Onderzoek heeft uitgewezen dat de binnenband van haar linkerknie is afgescheurd.

"Het is een trieste dag voor ons team. Harma vocht om terug te komen in het team na haar enkelblessure", aldus bondscoach Per Johansson. "Uiteindelijk haalde ze het na een enorme inspanning en ze speelde maandag heel goed tegen Noord-Macedonië. Opnieuw kreeg ze te maken met pech en moest ze het veld verlaten met een nieuwe blessure. Harma zal als persoon en als een van de beste teamspelers zwaar gemist worden en ons team zal daardoor zwakker zijn."

Woensdag komt Oranje in Skopje in actie tegen Frankrijk, de regerend olympisch kampioen. Beide landen hebben hun eerste twee wedstrijden gewonnen.

Het EK wordt gespeeld in Noord-Macedonië, Slovenië en Montenegro en duurt tot en met 20 november.