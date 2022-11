Alanis Morissette zag af van optreden Rock & Roll Hall of Fame om seksisme

De Canadese zangeres Alanis Morissette heeft afgelopen week een optreden bij de Rock & Roll Hall of Fame geannuleerd vanwege seksisme in de entertainmentindustrie. Dat heeft zij in een verklaring op haar Instagram gezegd.

Morissette (bekend van hits als Ironic en You Oughta Know) zou samen met Olivia Rodrigo het nummer You're So Vain van Carly Simon ten gehore brengen. Simon werd afgelopen weekend opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame, samen met onder anderen Eminem, Duran Duran, Lionel Richie, Eurythmics en Dolly Parton.

Maar na de repetities zag Morissette alsnog van deelname af: "Ik werk al tientallen jaren in een industrie die bol staat van anti-vrouwensentiment. Gedurende mijn hele carrière heb ik te maken gehad met neerbuigendheid en respectloosheid, minachting, contractbreuk, gebrek aan steun, uitbuiting en psychologisch geweld (en meer)".

Ze vervolgt: "Ik heb dit keer op keer laten gaan omdat ik me aan mijn publiek heb toegewijd". Maar volgens de zangeres heeft zij daar nu geen zin meer in: "Gelukkig ben ik nu op een punt in mijn leven dat ik geen tijd meer hoef door te brengen in een omgeving waarin vrouwen worden gekleineerd".

Wat er precies is voorgevallen, heeft de zangeres niet gezegd.

Productieteam

Nadat zij na afloop van de repetities de stekker uit het optreden had getrokken, kwamen geruchten op gang dat Morissette niet goed voorbereid was en vocaal niet uit de verf kwam. Maar in de verklaring op haar Instagram zegt de Canadese nu dat dat onzin is.

Ze suggereert dat het productieteam het probleem was: "Ik heb talloze ervaringen met productieteams die bestonden uit alle genders en dat was ontzettend fijn. Ik kijk ernaar uit om in die setting weer op te treden." Woordvoerders van de artieste hebben in de Amerikaanse media geen verdere toelichting gegeven.

Onder anderen Bruce Springsteen, Dr. Dre, Pink, Alice Cooper en Ed Sheeran traden afgelopen weekend wel op. Rodrigo zong het nummer You're So Vain alleen.

In de filmindustrie leeft het gesprek over genderongelijkheid overigens al langer. In 2018 - kort na #MeToo - spraken talloze actrices zich onder de noemer Time's Up uit over seksuele intimidatie en ongelijkheid in de filmindustrie.