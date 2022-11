Noorse prinses Märtha Louise legt koninklijke functies neer

De Noorse prinses Märtha Louise heeft haar officiële koninklijke functies neergelegd. Haar titel als prinses raakt ze niet kwijt. Dat maakte het Noorse koningshuis bekend in een verklaring. Daarin staat dat ze dit besluit nam na overleg met haar vader koning Harald en andere familieleden.

De prinses, vierde in lijn van Noorse troonopvolging, zegt dat ze duidelijker onderscheid wil maken tussen haar eigen zakelijke activiteiten en haar relatie tot het Noorse koningshuis. Dat geldt ook voor haar Amerikaanse verloofde Durek Verrett, die zichzelf onder meer een sjamaan noemt en daar meerdere boeken over schreef.

Bij zaken mogen zij nu allebei niet meer de titel van de prinses gebruiken. Ook mogen ze bijvoorbeeld op sociale media niet meer verwijzen naar leden van de Noorse koninklijke familie als het gaat om iets commercieels.

Discussie

Het feit dat Märtha Louise haar titel voor haar commerciële zaken gebruikte, was eerder al onderwerp van discussie. Zo ontstond er eerder bijvoorbeeld ophef in Noorwegen over de tour van haar en haar verloofde die 'De prinses en de sjamaan' heette. Tijdens die tour gaven de twee betaalde workshops over spiritualiteit.

In een interview met de Noorse omroep NRK zegt koning Harald dat hij en zijn vrouw "de discussie die in de pers is ontstaan" over "de onduidelijkheid wat betreft de taken" van Märtha Louise te hebben gevolgd. De koning is blij met de oplossing, maar vindt het ook jammer dat zijn dochter haar functies neerlegt.

Vertrouwen behouden

Het koningshuis benadrukt dat de verloving van Märtha Louise en Verrett geen rol speelde bij het neerleggen van haar officiële functies. Haar familie zegt in de gedeelde verklaring "enorm blij" te zijn dat de twee gaan trouwen.

"Voor ons is het cruciaal om het vertrouwen van het Noorse volk te behouden en tegelijk het welzijn van onze familie zo goed mogelijk te beschermen", schrijft het hof. "De beperkingen van wat wij mogen zeggen of doen terwijl wij het koninklijk huis vertegenwoordigen, zijn in twijfel getrokken en bevraagd. Daarom vonden wij het nodig de rollen en het gebruik van de titel van prinses te verduidelijken."