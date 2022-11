Willem-Alexander belooft lijst met zorgen van Gelderse boeren te bespreken

Koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan een melkveehouderij in het Gelderse Terschuur. Daar praatte hij met boeren over de stikstofproblematiek. Ook kreeg hij van de agrariërs een lange lijst van zorgen over de toekomst van hun sector mee.

De boeren en boerenorganisaties hopen dat hij daarover gaat praten met bestuurders in Den Haag. De koning gaat dat doen, zei hij na afloop van het bezoek. Hij zei ook dat de agrarische sector wat hem betreft bij het cultuurhistorische erfgoed van ons land hoort.

Veehouder Henk van Dijk, waar de koning op bezoek was, weet nog niet of hij als piekbelaster wordt aangemerkt. De oudste van zijn tien kinderen neemt zijn bedrijf over, maar weet niet of en hoeveel hij kan investeren.

"Het is verschrikkelijk hier in de Gelderse Vallei. De rust moet terugkeren, want zelfs de kinderen hebben er last van", zegt Van Dijk. Zijn zoon Bart: "Ik wil het bedrijf toekomstbestendig maken, maar investeren moet uiteindelijk wel wat opleveren. Als alles steeds verandert lukt dat niet", maakte hij de koning duidelijk.

Ook besprak de familie ideeën voor een duurzamere toekomst, zoals 'slimme en schone oplossingen' die moeten helpen de gestelde stikstofdoelen te halen, schrijft Omroep Gelderland.