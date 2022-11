Olie op het vuur: WK-ambassadeur Qatar noemt homoseksualiteit 'mentaal defect'

Khalid Salman is ambassadeur voor het WK voetbal in Qatar. Hij deed zijn uitspraken over homoseksualiteit in de Duitse documentaire 'Geheimsache Katar', die de mensenrechtensituatie in Qatar belicht. - NOS

Vlak voor het gewraakte fragment zegt Salman: "Tijdens het WK komt er van alles het land binnen. Laten we het bijvoorbeeld hebben over homo's. Het belangrijkste is dat iedereen zal accepteren dat ze hier komen. Maar ze zullen onze regels moeten accepteren."

Die uitspraak is in lijn met wat de topman van het WK, Nasser Al Khater, eerder zei over de strenge anti-lhbti-wetten in Qatar. Hij zei dat "iedereen welkom is, zolang ze zich aan de regels houden en respect hebben voor de plaatselijke cultuur". Met andere woorden: homo's zijn welkom, zolang ze hun gevoelens niet in het openbaar tonen.

Maar daarna neemt het interview een andere wending. Salman noemt homoseksualiteit 'haram', oftewel wat voor moslims volgens de islam niet is toegestaan, omdat homo's een volgens hem een "mentaal defect" hebben. De Duitse journalist Jochen Breyer wil nog doorvragen, maar de WK-persvoorlichter komt tussenbeide.

Salmans uitspraak is olie op het vuur van de mensenrechtendiscussie over Qatar. Veel voetbalfans uit de lhbti-gemeenschap maken zich zorgen of ze wel welkom zijn in Qatar. Uitkomen voor je homoseksualiteit is strafbaar in de Golfstaat. Zo staat op seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht een gevangenisstraf van één tot drie jaar.