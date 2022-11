Veel auto's met 'eikelschade', herstelbedrijven draaien overuren

Het loopt storm bij schadeherstelbedrijven in Groningen. Eikels vallen in groten getale van bomen en dat leidt tot flinke deuken in auto's. "Het is dit jaar echt wel extreem", zegt specialist Kees Afman. "Het aantal eikels dat valt, maar ook de grootte van de eikels."

Dat de eikels dit jaar groter zijn dan anders, komt door de lange zomer, schrijft RTV Noord. Daardoor konden ze langer groeien.

Leuk voor eekhoorns, maar ze zorgen volgens Afman voor lelijke deuken. Hij herkent de patronen direct: een deuk met daarnaast een vetvlekje. "Vooral in brinkdorpen is het raak. Mensen parkeren onder de eikenbomen en dan gaat het mis. Dan hoor je 'pang' en zit er een deuk in. Vooral de motorkap en het dak raken beschadigd."

Zoals bij iedere reparatie loopt het uitdeuken van eikelschade snel in de papieren. "Een beetje masseren doet wonderen. Met stangen en een hefboompje duwen we de deuk er voorzichtig uit. En lastige hoekjes doen we met een zuignapje en wat lijm", zegt Afman.