Kamer wil snel actie om ov toegankelijker te maken voor mensen met beperking

De Tweede Kamer vindt dat het kabinet meer moet doen om het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Op dit moment is het ov nog minder toegankelijk voor deze doelgroep door het personeelstekort, onder meer bij de NS. De treinen zijn overvol of rijden niet en dat leidt ertoe dat reizen met de trein voor mensen met een beperking niet gemakkelijk gaat. "Het is een bende bij de NS", zei PvdA-Kamerlid De Hoop.

"Dit is echt een verschil tussen meedoen en thuiszitten", stelde Kamerlid Werner van het CDA. "Wat is nou het verhaal naar mensen met een beperking die met het openbaar vervoer naar hun werk willen, naar vrienden, theater, deelnemen aan de samenleving?"

Staatssecretaris van Infrastructuur Heijnen kwam gisteren tot een akkoord met ov-bedrijven en landelijke en regionale politiek. Dit akkoord moet ertoe leiden dat het openbaar vervoer in 2040 toegankelijker is voor mensen met een beperking. Reisinformatie moet duidelijker zijn, haltes en perrons moeten toegankelijker worden en er moet hulp zijn.

Vergrijzingspiek

Voor de Kamer gaat dit niet snel genoeg. Kamerleden drongen in een debat met Heijnen aan op kortetermijnoplossingen. Agema van de PVV stelde dat er al sinds haar aantreden in 2006 wordt gewerkt aan de toegankelijkheid van het ov en dat het probleem alleen maar groter wordt. "Heeft de staatssecretaris wel nagedacht over de vergrijzingspiek en mensen die slechter ter been zullen worden?" Volgens Agema is volledige toegankelijkheid in 2040 "mosterd na de maaltijd".

D66-Kamerlid Van Ginneken drong aan op creatieve oplossingen voor de korte termijn. Heijnen zei hierover in gesprek te gaan met ov-bedrijven. Tegelijkertijd zei de staatssecretaris tot 2040 nodig te hebben om volledig toegankelijk te zijn. Ze gaf toe dat het lang duurt, maar wees op stappen die al worden gezet, zoals reisassistentie op ieder perron en een zelfstandig toilet in elke trein.