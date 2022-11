Coronacijfers blijven dalen, najaarsgolf ten einde

Het aantal bevestigde gevallen van het coronavirus blijft dalen. In de afgelopen week werden er bij het RIVM 7719 bevestigde besmettingen geregistreerd. Dat is een daling van 37 procent ten opzichte van vorige week, toen er nog 12.311 bevestigde besmettingen werden gemeld.

Ook op alle andere vlakken dalen de cijfers. Zo melden minder mensen via de Infectierader corona-achtige klachten, gaat het aantal gevallen van corona in verpleeghuizen omlaag (-34 procent) en daalde ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, met 26 procent.

Uit de rioolwatermetingen blijkt bovendien dat het virus minder wordt aangetroffen. In de eerste helft van week 44 (31 oktober tot 2 november) daalde het gemiddelde aantal virusdeeltjes met 26 procent.

'Najaarsgolf ten einde'

"Je kunt wel zeggen dat de najaarsgolf ten einde is", zegt een woordvoerder van het RIVM. "De daling zien we al een tijdje doorzetten." Alle dalende cijfers zijn "mooie signalen", zegt de woordvoerder. Tegelijkertijd zijn er onzekerheden.

Zo ziet het RIVM dat de zogeheten BQ.1-omikronvariant van het coronavirus de laatste weken sterk toeneemt. Het Europees gezondheidscentrum ECDC uitte twee weken geleden de verwachting dat die variant al aan terrein zou winnen.

Coronathermometer

"Er blijft een hoop onzeker", zegt de RIVM-woordvoerder. "We weten nog niet wat die variant gaat doen. We moeten even kijken hoe het gaat met het aantal besmettingen. En we zien ook dat kwetsbare mensen nog steeds een risico lopen." Die BQ.1-variant is ook een van de redenen waarom de 'coronatherometer' op niveau 2 van 5 staat. Eens in de twee weken wordt daarover gesproken door de deskundigen.

Het Europees gezondheidscentrum meldde eind oktober, op basis van de toen beschikbare gegevens, dat de variant niet ziekmakender is dan de omikronvarianten die nu dominant zijn.

Steeds meer immuniteit

Dat de najaarsgolf voorbij is zonder maatregelen, verklaart viroloog Marion Koopmans door het toenemende effect van immuniteit. Ze wijst onder meer op cijfers van bloedbank Sanquin, waaruit blijkt dat veel Nederlandse bloeddonoren antistoffen tegen corona in hun bloed hebben. Dat komt vooral door een doorgemaakte infectie in het afgelopen half jaar.

"Je ziet meer en meer het effect van de combinatie van vaccinaties en doorgemaakte infecties", zegt ze. Koopmans wijst wel op de onzekerheden die er zijn, zoals de BQ.1-variant. "Frankrijk loopt daarin een beetje voor en daar lijkt het met de opnames wel mee te vallen. Maar het blijft natuurlijk toch steeds de vraag hoelang het effect blijft bestaan."

Het RIVM meldde vandaag ook dat de kans op ziekenhuisopname voor 60-plussers met een herhaalprik in de najaarsronde, bijna drie keer kleiner was dan voor mensen die deze herhaalprik niet hebben gehad. Inmiddels zijn er 3,4 miljoen herhaalprikken tegen covid-19 gezet. Dat is 23,4 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder.