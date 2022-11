Gebroken teen kost sprinter Westenbroek definitief optreden in Stavanger

Stefan Westenbroek heeft definitief een streep moeten zetten door de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Stavanger. De 20-jarige schaatser van Team Reggeborgh heeft nog te veel last van de breuk in de grote teen van zijn linkervoet die hij vorige week opliep. Westenbroek won anderhalve week geleden tijdens de Nederlandse kwalificatiewedstrijden voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden even verrassend als imposant de 500 meter. Daags erna liet hij echter bij een krachttraining een halter op zijn voet vallen. Hij had nog hoop dat er met de kwetsuur te schaatsen viel, maar die is ijdel gebleken.

