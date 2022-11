VVD-fractie steunt spreidingswet asielzoekers na gesprek met premier Rutte

Hermans voegde eraan toe dat de VVD er voldoende vertrouwen in heeft dat Rutte er als VVD-voorman mee aan de slag gaat om de instroom van asielzoekers te beperken. Ze sprak van een stevig gesprek, zowel met elkaar als met de premier. "Het was echt pittig. We hebben Rutte heel veel vragen gesteld. Het gaat om het vertrouwen dat je in een partij hebt tussen de fractie en een partijleider."

Binnen de coalitie wordt al tijden gepraat over een wet van VVD-staatssecretaris Van der Burg om asielzoekers beter te spreiden over gemeenten. Van der Burg wil dat die wet op 1 januari wordt ingevoerd, maar de tijd begint steeds meer te dringen, want door onenigheid binnen de coalitie is het wetsvoorstel nog niet eens ingediend bij de Tweede Kamer.

De VVD had er bezwaren tegen dat gemeenten gedwongen zouden worden om aan opvang van asielzoekers mee te werken. En de fractie wilde dat er iets zou worden gedaan aan het beperken van de instroom van asielzoekers. Hermans zei vandaag dat de spreidingswet in de kern gaat over het eerlijk verdelen van asielzoekers over Nederland en dat de VVD dat uitgangspunt vanaf het begin heeft gesteund.

D66 en ChristenUnie willen dat wet er komt

De coalitiepartners, en met name D66 en ChristenUnie, drongen er juist op aan dat de spreidingswet er komt. Zij benadrukten dat daarover eerder dit jaar binnen de coalitie afspraken zijn gemaakt. De afgelopen dagen liep de politieke spanning over de wet hoog op.

Rutte zei eerder vandaag dat het deel waar hij bij was vooral ging over de zorg van de fractie over de hoge asielinstroom en niet zozeer over de spreidingswet. En net als Hermans benadrukte hij dat hij als VVD-voorman de zorg over de hoge aantallen deelt en dat hij er ook mee aan de slag gaat. "Want die aantallen zijn inderdaad te hoog." Hij benadrukte dat hij niet bij het overleg was als premier, maar als VVD-voorman. Hij wilde er inhoudelijk verder weinig over kwijt.

Rutte verliet de vergadering, zodat de fractie verder kon overleggen: